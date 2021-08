Schulbeginn in Hilden und Haan : Polizei rät: Schulweg mit Kind intensiv üben

Hilden/Haan Mehr als 4000 Kinder im Kreis Mettmann besuchen nach den Sommerferien erstmals die Schule. Der tägliche Weg von Zuhause zur Schule muss trainiert werden.

Dabei gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Der erste Tipp lautet: den Kindern erklären, dass diese möglichst nur auf dem Bürgersteig gehen sollen. Der sollte aufgeteilt werden – in die so genannte Kinder- sowie die so genannte Straßenseite. „Die Kinder können sich leicht merken, dass sie nur auf den Kinderseiten, also nahe der Häuser, gehen sollen“, weiß die Polizei.