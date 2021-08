Forschungsbericht : Schon der Neandertaler war kreativ

Washington Forscher haben einen weiteren Beleg dafür gefunden, dass die Neandertaler entgegen einer lange Zeit gängigen Annahme durchaus über künstlerisches Talent verfügten.

Ein am Montag in der US-Fachzeitschrift "PNAS" erschienener Artikel schreibt die Bemalung von Stalagmiten in einer Höhle in Südspanien eindeutig den Verwandten des modernen Menschen zu. Die Vermutung, dass Neandertaler die Urheber der Höhlenkunst in Ardales bei Málaga sein könnten, war 2018 erstmals geäußert worden - und hatte für erhebliche Diskussionen gesorgt. Untersuchungen der Farbschichten auf den Gesteinsformen hatten diese auf älter als 64.800 Jahre datiert. Der moderne Mensch lebte damals noch nicht in Europa und kam daher nicht als Urheber in Frage.