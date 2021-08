Kreis Kleve : Ohne Termin zum Impfzentrum

Kreis Kleve In Kalkar und Geldern können Impfwillige weiterhin ohne Anmeldung aufschlagen. Zudem können Personen ab 16 Jahren auch vom 9. bis 14. August, zwischen 8 und 20 Uhr, sowie am 15. August, von 14 bis 20 Uhr, Termine für Erst- und Zweitimpfungen buchen.

Der Kreis Kleve bietet in der kommenden Woche weiterhin Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung im Impfzentrum Kreis Kleve an: Diese finden in beiden Impfstellen statt.

Die Impfstelle Kalkar, am Wunderland / Messe Kalkar, Griether Str. 110-120, 47546 Kalkar, ist in der folgenden Woche wie folgt für terminlose Impfungen geöffnet: Woche vom 9. bis 15. August: Mittwoch, 11. August, 14 bis 19 Uhr, Donnerstag, 12. August, 14 bis 19 Uhr, Freitag, 13. August, 14 bis 19 Uhr, Samstag, 14. August, 14 bis 19 Uhr, Sonntag, 15. August, 14 bis 19 Uhr.

Termine sind zu buchen: Montag bis Sonntag, 9. bis 15. August, 14 bis 20 Uhr in Geldern sowie Donnerstag, 12. August und Freitag, 13. August, jeweils von 14 bis 20 Uhr, in Kalkar. Eventuell können auch noch weitere Termine in Kalkar angeboten werden, so der Kreis Kleve. Informationen, wann neue Termine verfügbar sind, finden sich im Buchungsportal.