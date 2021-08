Unsere Woche : So macht Demokratie Spaß

Kreis Kleve Die CDU im Kreis Kleve leistet sich mit der Direktwahl der Landtagskandidaten ein großes Stück Basisdemokratie. Und es scheint zu funktionieren. Obwohl es um sehr viel geht, gehen die Bewerber fair miteinander um.

Für die drei Bewerber um die Landtagskandidatur für die CDU im Wahlkreis Kleve I hat der Endspurt begonnen. Fast täglich stehen für sie nun bis Anfang September Termine an, um sich bei den CDU-Mitgliedern von Kalkar bis Rheurdt vorzustellen. Denn die Stunde der Wahrheit naht: Am 1. September entscheidet sich, wer im Wahlkampf als Nachfolger von Margret Vosseler-Deppe antreten darf und, sagen wir’s ehrlich: Wer damit in den Landtag einziehen darf. Denn es wäre mehr als ein politisches Wunder, wenn der christdemokratische Direktkandidat nicht auch am Ende im Mai bei der Wahl gewinnt.