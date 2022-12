Erfahrungsbericht Wenn das Schreiben zum Rettungsanker wird

Als ich meinen ersten Praktikumstag bei der Redaktion der Rheinischen Post in Geldern antrat, war ich so nervös, aus der Sorge, dass nach zahlreichen beruflichen Wegen mein äußerliches Erscheinungsbild wieder ein weiterer Grund wäre, keinen Platz zu schaffen, an dem ich Wurzeln schlagen konnte. Doch diese Sorge verschwand. Nachdem ich nur durch die Redaktionstür trat, wurde ich von meinem Chef begrüßt, der mich direkt durch die Redaktion führte und mich wie in einem Schnelldurchlauf mit allem vertraut machte. Das war für mich, wie ins kalte Wasser geworfen zu werden, aber auch genau richtig, da ich mich in meinem Tempo an das Umfeld anpassen konnte. Nur einen Tag später wurde ich wieder ins kalte Wasser geworfen. Nachdem ich mich nach meinen Arbeitszeiten erkundigen wollte, bekam ich schon meinen ersten Termin: Die Eröffnung einer kleinen „Imbissbude“. Unter anderen Umständen wäre dies eine Aufgabe, die ich nicht gemeistert hätte. Doch es hat einfach gepasst, das Timing war einfach richtig, und ich begab mich zu meinem ersten Termin. Diesen kann ich so zusammenfassen: Das erste Mal ist niemals perfekt, aber vollkommen echt.