Geschichtsverein Ressa Bunte Geschichte(n) aus Rees auf 148 Seiten

Für den 16. Band des Jahrbuchs „Reeser Geschichtsfreund“ haben zehn Mitglieder des Reeser Geschichtsvereins „Ressa“ wieder umfassend recherchiert, mit vielen Zeitzeugen gesprochen und mehr als 260 historische und aktuelle Fotos zusammengestellt. Das Buch hat 148 Seiten und ist zum Preis von 10 Euro in der Touristeninformation am Markt, in der Bücherecke, im Koenraad-Bosman-Museum, in der Delltor-Apotheke und in der Bäckerei Gerads im Rewe-Markt sowie unter www.ressa.de/shop erhältlich. Die 345 Mitglieder des Geschichtsvereins bekommen ihr Gratisexemplar per Post zugestellt.