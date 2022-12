Neuerung ab 2023 Das ändert sich in Issum rund um den „gelben Sack“ für Abfall

In der Gemeinde Issum gilt: entweder oder. Also, entweder ein Haushalt hat eine gelbe Tonne um Umverpackungen aus Kunststoff oder Metall zu entsorgen oder es werden die gelben Säcke benutzt. Das war in der Praxis nicht immer so, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Ein Schritt, um die unnötige Abgabe von gelben Säcken zu verhindern ist das Einführen der Berechtigungskarten. Ab dem kommenden Jahr erfolgt die Ausgabe der gelben Säcke in der Gemeinde Issum nur noch mit Abholkarte. Die Abholkarte können Bürger bei Schönmackers unter schoenmackers.de, telefonisch oder über die Müllalarm-App beantragen. „In einigen Städten und Gemeinden wird diese neue Form der Ausgabe bereits seit geraumer Zeit durchgeführt. Dort hat sich herauskristallisiert, dass deutlich weniger gelbe Säcke pro Jahr herausgegeben werden. Dieser nachhaltigen Umstellung schließt sich auch die Gemeinde Issum gerne an“, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung. Pro Abholkarte werden zwei Rollen der gelben Säcke ausgegeben.