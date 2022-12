Für die einen ist es eine Selbstverständlichkeit und die Fortsetzung einer guten Mettmanner Tradition. Andere sehen in dem Termin ein Aufregerthema: Bürgermeisterin Sandra Pietschmann hat die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger zu einem Jahresendempfang in ein italienisches Lokal in Metzkausen eingeladen. Er soll unmittelbar nach der Ratssitzung am 13. Februar stattfinden. Jener Sitzung also, in der der Haushaltsentwurf 2023 eingebracht werden soll. Es wird erwartet, dass eine erneute, kräftige Grundsteueranhebung und möglicherweise eine deutliche Ausweitung der Kassenkredite notwendig sein wird, um Einnahmen und Ausgaben wenigstens einigermaßen in der Waage zu halten.