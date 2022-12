Die alte Schmiede in Weeze Von der Ruine zur Kulturstätte

Hermann und Doris Heller sind fast jeden Tag in der Alten Schmiede. Herrmann Heller ist so etwas wie der Hausmeister des Kulturzentrums, schaut nach dem Rechten, räumt auf und um. Die Alte Schmiede ist sein Herzensprojekt, er bezeichnet sich selbst als „Mann für alles“. Seine Frau Doris hilft ihm dabei und ist zudem für eine weitere Besonderheit der Alten Schmiede verantwortlich: Dort, wo früher Hufeisen geschmiedet worden sind, werden heute Ringe ausgetauscht. Die Alte Schmiede hat einen Trausaal, hier können standesamtliche Hochzeiten abgehalten werden. „Wir haben jedes Jahr so um die 30 Trauungen“, sagt Doris Heller. „Auch Paare, die nicht aus Weeze kommen, haben sich hier trauen lassen. Weil ihnen das Ambiente gefällt.“ Dieses Ambiente verbindet moderne Einrichtung mit der Geschichte des Schmiedehandwerks. Am Ende des Veranstaltungsraums steht ein alter Ofen, davor liegen geschmiedete Haken und Hufeisen. Unter der Decke hängt ein alter Blasebalg. Benutzt werden diese Gegenstände alle nicht mehr. Das neue Handwerk in der ehemaligen Ruine ist die Kultur.