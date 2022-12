Kunst im öffentlichen Raum SPD möchte Denecke-Skulptur betonen

Ende Oktober hatte die SPD Geldern zu einer kleinen Vernissage am neuen Kreisverkehr am Geldertor eingeladen. Ziel war es, die Bürger auf die dort aufgestellte Stahlskulptur des Künstlers Friedel Denecke aufmerksam zu machen, nachdem diese jahrelang ein Schattendasein geführt hatte. Die Sozialdemokraten hatten für die Veranstaltung extra die Kunsthistorikerin Alexandra Kolossa eingeladen, eine Kennerin des Schaffens Deneckes und eine ausgewiesene Expertin für „Kunst am Bau“.