Tote Gänse gefunden Verdacht auf Geflügelpest im Tierpark Weeze

Die Tiere waren tot in ihrem Gehege gefunden worden. „Wir stehen in engem Austausch mit dem Veterinäramt des Kreises. Jetzt müssen wir in Ruhe erst einmal die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten“, sagte Weezes Bürgermeister Georg Koenen im Gespräch mit der Redaktion. Der Bauhof hat bereits Zäune aufgestellt. Alle Bereiche des Tierparks Weeze, in denen Vögel gehalten werden, sind für Besucher gesperrt. Andere Teile können aber weiterhin besucht werden. Auch das Ordnungsamt der Stadt hat die Situation am Tierpark genau im Blick.