Kleinkunstabende „Vom Glücklichsein am Niederrhein“ in Geldern Viel Spaß mit „Silzepammeln am Riedernhein“

„Der Weihnachtskarpfen Ferdinand“ landet so ahnungslos wie schicksalhaft in der Badewanne der Familie Meier, bevor ihn das Meierkind klammheimlich rettet, in einem Eimerchen durch Eis und Schnee zu seinen fischigen Freunden im See zurückbringt und damit das Weihnachtswunder wieder wahr werden lässt, was sogar den lieben Gott zum Flennen bringt. „Wart ihr auch alle artig?“, fragt der Weihnachtsmann in einem mitreißenden Lied, und alle ertappten Menschenkinder im Publikum singen die Antwort mit dem die Rute schwingenden Knecht Ruprecht mit.