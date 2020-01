Kämmerer bewirbt sich um Spitzenamt : Bernd Kuse will Bürgermeister von Straelen werden

STRAELEN Straelens Kämmerer wurde am Mittwochabend von SPD, FDP, Freien Wählern und GO/Grüne als ihr gemeinsamer Kandidat vorgestellt.

Bernd Kuse will Bürgermeister von Straelen werden. Der Kämmerer wurde am Mittwochabend von SPD, FDP, Freien Wählern und GO/Grüne als gemeinsamer Kandidat vorgestellt. Der 36-jährige Sevelener, der seit 2005 in der Straelener Stadtverwaltung arbeitet und seit 2017 Kämmerer und Fachbereichsleiter für Verwaltungssteuerung und Finanzen ist, wird als unabhängiger Kandidat antreten und dafür die nötigen Unterstützerunterschriften sammeln. In Issum ist er bisher für die FDP Ratsmitglied. Kuse sagte, die Vertreter der Oppositionsparteien seien auf ihn zugekommen und hätten ihm ihre Unterstützung angeboten. Er traue sich die Aufgabe als Bürgermeister zu und wolle als Moderator den Prozess der künftigen Stadtentwicklung begleiten.