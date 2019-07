Umgestaltung am Schulzentrum : Straelen bekommt einen Fontaneplatz

So stellen sich die Planer den neuen Fontaneplatz im Straelener Schulzentrum vor. Foto: Stadt Straelen

Das Schulzentrum soll ein neues Gesicht erhalten. Teil des Plans für die Umgestaltung sind auch überdimensionale Birnen zum Klettern für die Schüler – angelehnt an die Ballade über Herrn Ribbeck von Ribbeck im Havelland.

Kaum hat die Glocke die Pause eingeläutet, strömen die Jungen und Mädchen auf das von Bäumen und Hecken umrahmte Viereck. Magisch angezogen werden sie von überdimensionalen Birnen, die auf dem Boden liegen. Sie dienen den Kindern als Klettermöglichkeit oder als erhöhter Aussichtspunkt. Die Riesenfrüchte gehören zu dem neuen zentralen Element im umgestalteten Straelener Schulzentrum. „Das ist der Fontaneplatz, zu dem die Fontanestraße aufgeweitet wird“, sagte Kämmerer Bernd Kuse, der die Präsentation des Planentwurfs durch die Büros Mersmann (Krefeld) sowie Stadtraumkonzept (Dortmund) im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt zusammenfasste.

Die Umgestaltung des Schulzentrums soll im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts „Innenstadt Straelen 2022“ (IHK) realisiert werden. In den vergangenen sieben Monaten haben die Planer in den Schulen, im Jugendzentrum Straelen (JuSt) sowie bei den Bürgern nach Ideen und Anregungen gefragt und sie dann, soweit eine Umsetzung machbar erschien, in den Entwurf eingearbeitet.

Info Wie es weitergeht beim Schulzentrum 9. Juli Sitzung des Stadtrats September (voraussichtlich) ausführliche Information der Öffentlichkeit zu den Planungen

Parken Das Schulzentrum solle weitgehend autofreie Zone bleiben, erklärte Kuse. Die Schulhöfe werden nach wie vor für Veranstaltungen in der Bofrost-Halle und im Forum als Parkplätze genutzt. Allerdings fallen die Parkflächen direkt an der Fontanestraße weg. Dafür werden mehr Parkplätze an der Turnhalle drei hinter der Bofrost-Halle geschaffen. Kuse: „Insgesamt gibt es später zehn Parkplätze mehr.“

Hol- und Bringzone Für das problemlose Absetzen und Abholen der Schulkinder sind zwei Zonen vorgesehen. An der Marienstraße werden Parkbuchten entsprechend umgewidmet. Am Gieselberg wird ein Randstreifen umgestaltet.

Fontanestraße Sie bleibt die zentrale Achse im Schulzentrum und soll mit Baumarten, Materialien und auch farblich einheitlich gestaltet werden. Unter den Bäumen sind Holzplattformen zum Sitzen vorgesehen.

Fontaneplatz Er wird das neue zentrale Element im Schulzentrum.

Jugendzentrum Hier soll ein neuer Spielbereich entstehen, unter anderem mit einem eingezäunten Basketballfeld.

Insgesamt 15 „Realisierungsbereiche“ wurden benannt, von denen sieben mit dem IHK umgesetzt werden. Es handelt sich um die Chillzone am Gymnasium, die Fontaneachse, den Fontaneplatz, den Vorplatz der Sporthalle, den Schulhof der Grundschule, den Hof am Jugendzentrum und an der Sekundarschule sowie um die Sekundarschule. Die reinen Baukosten für diese Maßnahmen bezifferte Kuse mit rund 1,86 Millionen Euro, die Gesamtkosten mit 2,23 Millionen Euro. Die Hälfte davon trägt das Land, die andere Hälfte muss die Stadt Straelen zahlen.

Die übrigen acht Maßnahmen betreffen den Parkplatz neben der Bofrost-Halle, den Vorplatz der Bofrost-Halle, die Spiellandschaft an der Grundschule, die Sportanlage an der Grundschule, den Fahrradplatz an der Lingsforter Straße, die Chillzone an der Sekundarschule, die Chillzone im Innenhof sowie den kleinen Hof am Gymnasium. Die reinen Baukosten für alle 15 Maßnahmen zusammen betragen 3,4 Millionen Euro.

Die Mehrheit des Fachausschusses billigte die präsentierte Vorplanung als Grundlage der Weiterentwicklung zum Planentwurf. Laut Kuse sollen vorrangig die im IHK förderfähigen Maßnahmen umgesetzt werden. „Wann der Rest folgt, ist eine Frage des politischen Willens.“ Falls der Entwurf von den politischen Gremien gebilligt wird, werde die Maßnahme für 2020 angemeldet. Der Förderantrag muss bis zum 30. September 2019 gestellt werden.