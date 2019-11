Finanzen in der Blumenstadt : Straelen fehlen 2,2 Millionen Euro

Finanzen in der Blumenstadt

Straelen Kämmerer Bernd Kuse hat den Ratsmitgliedern den Haushaltsentwurf für 2020 vorgelegt. Insgesamt sieht er klar negative Tendenzen. Auch und vor allem, was die Konsolidierung der städtischen Finanzen angeht.

Eine dicke Lektüre hat Kämmerer Bernd Kuse den Mitgliedern des Straelener Rats vorgelegt: den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2020. Er wird jetzt in den Fachausschüssen beraten und voraussichtlich vom Rat am 17. Dezember verabschiedet. Im Gespräch mit der RP erläuterte der Straelener Kämmerer wichtige Themenbereiche des Zahlenwerks.

Wie sieht es mit der Haushaltskonsolidierung aus? „Eher mau“, meint Kuse. Der Etatentwurf weist ein Defizit von etwas mehr als 2,2 Millionen Euro aus. Dabei sah der Kämmerer Straelen auf einem guten Weg, doch die Abhängigkeit der Stadt von externen Faktoren erschwerten eine Erholung der städtischen Finanzen. Hauptpunkte hier sind der Anstieg der differenzierten Jugendamtsumlage an den Kreis und der Rückgang der Steuereinnahmen. Allein diese führen laut Kuse zu einer Verschlechterung von 2,9 Millionen Euro im Vergleich zur bisherigen Planung.

Einwendungen Sie können bis einschließlich 22. November entweder schriftlich, mündlich zu Protokoll im Rathaus, Zimmer 202, oder per Mail an finanzen@straelen.de erhoben werden.

Information Während der Haushaltsberatungen liegt der Haushaltsentwurf bis zur geplanten Verabschiedung durch den Rat am 17. Dezember öffentlich aus. Die Einsicht ist während der Dienststunden im Rathaus in Zimmer 202 oder im Internet auf www.straelen.de unter der Rubrik Bürgerportal/Verwaltung/Finanzen möglich.

Was sind die größten Investitionen? Die größten Ausgaben des kommenden Haushaltsjahres sind unter anderem der Umbau des Westwalls sowie des Johann-Giesberts-Platzes (1,06 Millionen Euro), die Erschließung des Gebietes „Streutgens Kamp III“ zu Wohnbauflächen (382.000 Euro), die Errichtung eines Kunstrasenplatzes auf dem Sportplatz in Herongen (440.000 Euro) sowie die Anschaffungen eines Löschfahrzeuges für die Löschgruppe Brüxken-Dam-Rieth (410.000 Euro). Alle Investitionen im Jahr 2020 können ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden.

Wie sehen die finanziellen Perspektiven aus? Eher besorgniserregend. Die Tendenz ist laut Kuse klar negativ. „Das Gewerbesteueraufkommen steigt nicht mehr so wie früher“, sagt Straelens Kämmerer. Auch sei eine signifikante Senkung der Kreisumlage nicht zu erwarten. So weist die mittelfristige Finanzplanung bis 2023 weiterhin Haushaltslöcher zwischen 1,99 und 3,06 Millionen Euro aus. Die Defizite bis einschließlich 2022 können nach jetzigem Stand durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass die Haushalte bis dahin als fiktiv ausgeglichen gelten.