Issum: Issums FDP setzt auf das Baulandmanagement

Issum Fraktionsvorsitzende Brigitte Viefers sieht viele Vorteile. Die Gemeinde soll in Zukunft mögliche Flächen selbst entwickeln.

Gründe und Ziele des Baulandmanagements seien der soziale Aspekt in der Wohnraumversorgung, die Berücksichtigung der Einheimischen, die Dämpfung der Bodenpreise sowie die Mobilisierung der Wohnraumpotentiale. „Wir wollen in erster Linie mögliche Flächen selbst entwickeln. Dies bedeutet, die Gemeinde kauft zunächst ein Grundstück und entscheidet selbst, ob wir einen Teil des Grundstückes selbst bebauen beziehungsweise vermarkten oder in die Hände eines Investors geben. Auf diese Weise wird die Gemeinde in die Lage versetzt, selbst zu bestimmen, welche Wohnform (beispielsweise sozialer Wohnungsbau oder barrierefreie Wohnungen) im jeweiligen Baugebiet zum Tragen kommt. Diese Vorgehensweise hat beispielsweise bei der Erschließung und Vermarktung des ehemaligen Heesenhofes in Sevelen hervorragend funktioniert und damit wesentlich zur baulichen Entwicklung des Ortsteils beigetragen“, so Brigitte Viefers weiter.