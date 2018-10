SPD Straelen nicht zufrieden mit Antworten der Stadt.

Ein Blick auf den umgebauten Nordwall in Straelen. Foto: Stadt Straelen

Straelen Die Sozialdemokraten sind unzufrieden mit Antworten der Stadtverwaltung zum Thema Wallumbau. Sie fordern: Die Fehler vom Nordwall dürfen sich nicht wiederholen. Auch über die Anliegerbeiträge solle nachgedacht werden.

Einerseits sei die SPD-Fraktion dankbar für die zügige Beantwortung des Katalogs und für die von ihr beantragte Behandlung im Stadtrat. Man begrüße auch eine Reihe von kurzfristigen Veränderungen, insbesondere der Beschilderung, die an der einen oder anderen Stelle den Verkehrsteilnehmern mehr Klarheit über die Verkehrssituation und das erforderliche Verhalten gibt.

Mit den Antworten der Verwaltung erklärt sich der SPD-Vorstand in drei Themenkomplexen aber ausdrücklich nicht zufrieden. An erster Stelle ist das die Aussage, dass der Umbau der weiteren drei Wallstraßen in der gleichen Form erfolgen solle. Meyer dazu: „Wir erwarten, dass über die weiteren Planungen noch einmal nachgedacht wird. Es darf auf West-, Süd und Ostwall nicht das Gleiche passieren. Ein einfaches ‚Weiter so‘ und neue Verärgerung müssen vermieden werden“.