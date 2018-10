33. Auflage des Gesundheitsforums in Geldern.

Geldern Am 5. November geht es bei Vorträgen in der Volkshochschule Gelderland um Palliativmedizin und Sterbebegleitung im Hospiz oder zu Hause.

Die Auftaktveranstaltung des 33. Gesundheitsforums der Volkshochschule Gelderland befasst sich mit dem Thema „Sterbebegleitung und Sterbehilfe – menschenwürdiges Leben und Sterben“. Sie findet am Montag, 5. November, von 19.30 bis 21.45 Uhr im Vortragsraum der VHS, Kapuzinerstraße 34, in Geldern statt.

Der oft lange Leidensweg unheilbar kranker Menschen bis zu ihrem Tod führt immer wieder zu der Frage, wie das Lebensende menschenwürdig begleitet werden kann. Dabei kommt auch in den meisten Fällen die Frage auf, ob eine Liberalisierung der Sterbehilfe sinnvoll ist. Medizinische, rechtliche, ethische und religiöse Aspekte werden seit Jahren in den westlichen Gesellschaften heftig diskutiert. Die Hightech-Medizin verlängert das Sterben unnötig, so wird häufig kritisiert. Doch ist in Deutschland die passive Sterbehilfe durch das Abschalten von Apparaten bei Sterbenden durchaus erlaubt.