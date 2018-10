Straelen: Diamantener Meisterbrief für Otto Syben

Straelen Vor 60 Jahren absolvierte er die Prüfung – als Jahresbester. Seit 1960 gibt es das Optikgeschäft in Straelen.

Bei Optik Hillenhagen in seiner Heimatstadt Krefeld lernte Otto Syben, Jahrgang 1934, sein Handwerk. Weitere Stationen waren Lüttringhausen, Duisburg, Düsseldorf, noch einmal Krefeld und dann Rheinhausen, eher er den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Den richtigen Standort fand er in Straelen am Markt. Unter anderem auf Radtouren hatte er die Blumenstadt für sich entdeckt. 1960 eröffnete Optik Otto Syben.