Doppelsieg der SSG : Treffsicher in der Fremde

Perfektes Wochenende: Jana Erstfeld von der SSG verlor zwar ihr direktes Duell gegen Gölzau, gewann aber gegen Braunschweig souverän. Damit trug sie maßgeblich zum Doppelsieg der „Tiger“ bei. Foto: Erstfeld

Kevelaer Luftgewehr-Bundesliga Nord: SSG Kevelaer setzt sich in beiden Begegnungen durch.

Keine Frage, so dicke Brocken wie beim Saisonstart vor zwei Wochen sollten diesmal nicht auf die Luftgewehr-Spezialisten aus der Marienstadt warten, trotzdem gingen die fünf Schützen hoch konzentriert an die Schießlinie, um in beiden Begegnungen zu punkten – was ihnen beim SV Gölzau und der Braunschweiger SG auch gelang.

Der erste Gegner im niedersächsischen Wietze hieß Gölzau. Der Kroate Petar Gorsa stieg an der Ausländerposition für die SSG Kevelaer ein. Gorsa ist aktueller doppelter Vize-Weltmeister und hatte mit Illia Charheika einen ebenbürtigen Gegner. Sehr früh setzte sich Charheika ab. Gorsa wies bis zum Ende der dritten Serie zwei Ringe weniger aus, in der vierten Serie kam noch eine Neun dazu, da nutzten auch die beiden Patzer des Bulgaren in der letzten Serie nichts. Gorsa verlor mit 396:397 Ringen. Auch Jana Erstfeld bekam während der dritten Serie Probleme und lieferte mit 393 Ringen zu wenig für Charleen Bänisch (398 Ringe) ab.

Gepunktet wurde fleißig an den Positionen drei bis fünf. Die Debütantin in der 1. Liga, Franka Janshen, setzte mit 394:392 Ringen gegen Weronika Roslon ein Ausrufezeichen. Alexander Thomas hatte mit Richard Bennemann keine Probleme und gewann mit 395:389 Ringen und Katharina Kösters holte mit 391:389 Ringen den entscheidenden und dritten Zähler für die Kevelaerer Schützen. Somit lautete der Endstand 3:2 für die SSG Kevelaer.

Die Braunschweiger SG hatte bis dahin zwei Siege und hohe Gesamtringzahlen vorzuweisen, also ebenfalls ein ernstzunehmender Gegner. Die Tatsache, dass jetzt wieder mit den „Tigern“ der SSG zu rechnen ist, brachte gute Stimmung und somit gewannen Jana Erstfeld (398:390 Ringen) und Alexander Thomas (392:384 Ringen) souverän ihre Duelle. Die höchste Ringzahl in dieser Begegnung erzielte die erst 17-jährige Franka Janshen. Die WM-Teilnehmerin 2018 räumte eine 100er Serie nach der anderen ab und erst mit dem zweitletzten Schuss leuchtete ein gelber Punkt, der für eine Neun steht, auf der Anzeigentafel. Das Gesamtergebnis von 399 Ringen konnte Gegnerin Selina Zimmermann (390 Ringe) nicht übertreffen. Katharina Kösters fand mit Kontrahentin Stina Siegemund (378 Ringe) zwar eine nicht so starke Gegnerin, dennoch reichte es unterm Strich nicht für einen Einzelpunkt. Kösters präsentierte sich Nervös und beendete ihr Duell mit 377 Ringen. Kevelaer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits gewonnen. Petar Gorsa holte 398 Ringe. Gegnerin Rikke Ibsen ließ sich sehr viel Zeit. Nach drei sauberen Serien von jeweils 100 Ringen wollte niemand mehr an einen Sieg der Dänin zweifeln, doch auch sie zeigte zum Ende Nerven, so gingen die Schüsse 37 und 40 in die neun und Gorsa musste sich nochmal an die Linie begeben. Das Stechen um den Punktgewinn konnte spannender nicht sein. Beide schossen eine Serie von 10 – 9 – 10 und laut Regularien muss der vierte Schuss mit Zehntel gewertet werden. Gorsa legte eine 10,5 vor und Ibsen antwortete mit einer 10,3. Der Endstand lautete 4:1 für die SSG Kevelaer, die damit auf Platz acht der Tabelle rangiert (von 12) mit 4:4 Mannschafts- und 10:10 Einzelpunkten.