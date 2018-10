Straelener Herbstwallfahrt ins Sauerland

Tradition : 67 Straelener auf dem Weg nach Hallenberg

Insgesamt 67 Teilnehmer waren unterwegs ins Sauerland. Manchmal waren die Wege beschwerlich. Foto: Nieskens

Straelen Da waren kreative Leute am Start. Zweifellos, denn anschaulicher hätte man das Thema der Wallfahrt nicht zum Ausdruck bringen können. „Mein Herz für dein Wort, dein Wort für mein Herz“. Zu Beginn der Straelener Herbstwallfahrt hatte jeder Pilger ein kleines Puzzleteil erhalten und war während der Pilgerwoche stets und ständig auf der Suche nach dem passenden Gegenstück.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine geniale Idee, um zu erreichen, dass ein jeder auf den anderen zuging. Am Ende schließlich wurde alles gut, denn alle Puzzleteile fügten sich wundersam zu einem vereinten großen Herzen zusammen. Das war für alle ein großartiger Moment.

In diesem Jahr führte es die Pilger ins Sauerland. Ausgehend von Meschede, über Heringhausen, Assinghausen, Winterberg nach Hallenberg. Es gab steile Anstiege und stellenweise anstrengende Wege. Hatte man aber einmal die Höhenmeter überwunden, wurden die Pilger mit wunderschönen Ausblicken auf die Landschaft belohnt. Kräftezehrend ist sie schon, so eine Wallfahrt. Aber wer misst den körperlichen Strapazen eigentlich besondere Bedeutung zu? Diese gehören schnell der Vergangenheit an.

Vielmehr geht es um das innere Gleichgewicht, das Wohlbefinden, die Seele. Es gibt nichts Besseres, um runterzukommen. Eine Woche mal raus in die Natur, den ganzen Tag an der frischen Luft, Waldboden unter den Füßen, das Kreuz voran und immer einen Gesprächspartner an deiner Seite. Man muss nur mitlaufen. Um den Weg kümmern sich andere. Das ist ein Geschenk.

Gesprochen wird über Gott und die Welt. Es wird gebetet, geschwiegen, gelacht und gesungen. Eine wunderbare Ruhe, eine innere Gelassenheit macht sich breit. Besonders glücklich waren die Pilger, von Pastor Ludwig Verst und dem indischen Kaplan Francis begleitet worden zu sein. Das Messvorbereitungsteam hat das Thema „Mein Wort für dein Herz – mein Herz für dein Wort“ besonders in den Blick genommen und dieses in fünf Tagesabschnitte eingeteilt. Die morgendlichen „anderen“ Messen in den Turn- und Schützenhallen haben die Pilger sehr berührt. Der Tag wurde mit ausgewählten Texten, Geschichten, Gebeten, Liedern und Meditationen begrüßt; so war der Abstand vom Alltag schnell gewonnen. Alles war hervorragend organisiert und lief wie am Schnürchen.

Das ist natürlich nur möglich, wenn viele verlässliche Helfer im Hintergrund agieren, die sich unermüdlich für die Sache „Pilgern“ einsetzen.Insgesamt haben sich in diesem Jahr 67 kleine und große Pilger auf den Weg zum Pilgerziel nach Hallenberg im Sauerland aufgemacht. Der jüngste Pilger ist elf Jahre, der älteste Pilger 86 Jahre alt. Fünf Tage waren die Pilger unterwegs und haben in Turnhallen übernachtet, ganz einfach mit Matratze und Schlafsack.

Chefin und Chef im komplett eingerichteten Küchen-Lkw waren wie seit langen Jahren bestens aufgestellt Käthe und Peter Hüpkes, mit den Töchtern Christa und Hilde. Die Versorgung konnte nicht besser sein. Schon zum zweiten Mal haben die Pilgereltern Jürgen und Petra Jacobs ihrem Wanderführer Toni von Pluto Verstärkung an die Seite gestellt. Christian Gomolka und Hermann Brimmers haben ihre neue Aufgabe souverän gemeistert.

Durchschnittlich standen 20 Wanderkilomieter täglich auf dem Plan. Nach vier Tagen schöner, aber auch anstrengender Wanderschaft wurde das Ziel Hallenberg „Unsere liebe Frau von Merklinghausen“ im Sauerland erreicht. Nach vielem Händeschütteln, reichlich Beglückwünschen und Umarmungen wurde es dann Zeit für den bunten Abend, der in all den Jahren den fröhlichen Schlusspunkt der Wallfahrt setzt.