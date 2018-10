Raphael-Kindergarten Straelen hat neue Spielhäuser

Spendenübergabe in Straelen

STRAELEN Bereits längere Zeit standen Spielhäuschen für das Außengelände des St.-Raphael-Kindergartens in Straelen auf der Wunschliste der Erzieherinnen und Eltern. Und jetzt ging dieser Wunsch auch in Erfüllung.

Der Förderverein der Einrichtung fand in der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen eine Partnerin, mit deren Spende in Höhe von 1500 Euro die Anschaffung von insgesamt drei Spielhäusern für die betreuten Kinder ermöglicht werden konnte. Die andere Hälfte der Anschaffungskosten steuerte der Förderverein bei. Mit dem Lieferanten Holzland Verbeek aus Straelen konnten die Holzhäuser sogar von einem lokalen Anbieter bezogen werden. Peter Reichhold vom Vorstand der Sparkassenstiftung übergab die neuen Spielgeräte gemeinsam mit dem Elternbeirat und dem Förderverein an Tanja Feige als Leiterin der Einrichtung. Da kam Freude auf. Natürlich wurden die neuen Spielhäuser von den Kindern sofort „in Beschlag“ genommen. Das Team der Erzieherinnen bedankte sich beim Förderverein und bei der Jubiläumsstiftung für die großzügige Spende.