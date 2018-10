Rathaus in Wachtendonk wird erweitert

Wachtendonk 500.000 Euro soll die Erweiterung des Rathauses in Wachtendonk kosten. Das Gebäude Mühlenstraße 6-8 wird dafür abgerissen. Die Planung liegt beim Architekturbüro Schroers.

Es besteht Handlungsbedarf. „Eine Vielzahl der Büroräume im jetzigen Rathausgebäude entspricht von der Größe her nicht der Arbeitsstättenverordnung“, schreibt die Wachtendonker Gemeindeverwaltung. Ein zusätzlicher Arbeitsplatz für Auszubildende sei in den meisten Büros nicht zu realisieren. An kleinen „Nottischen“ müssen die Azubis derzeit untergebracht werden.

Weitere Mängel: Es gibt keinen ausreichenden Sozialraum, der Besprechungsraum wurde aus Platzmangel bereits zu einem Büro. All dem soll durch den Erweiterungsbau abgeholfen werden, Das grüne Licht dafür muss in den Sitzungen des Ausschusses für Planung, Liegenschaften und Verkehr am 30. Oktober (Beginn 18 Uhr im Bürgerhaus „Altes Kloster“) und des Gemeinderats am 13. Dezember gegeben werden.