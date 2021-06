Möglicherweise wurde es gestohlen : Besitzer eines Quads in Issum gesucht

Issum Gemeldet wurde der Fund am Samstagabend. Das Fahrzeug hat eine camouflage-farbene Lackierung. Möglicherweise wurde es zuvor gestohlen.

