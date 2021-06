Natur und Kultur in Kevelaer : Die Landpartie geht in die zweite Runde

Kevelaer/Weeze Nach dem erfolgreichen Auftakt folgt jetzt die zweite Runde bei der beliebten Veranstaltung in Kevelaer. Viele werden wieder mit dem Rad unterwegs sein.

Bereits der Start begeisterte Organisatoren und Besucher gleichermaßen. Bei der Landpartie am Niederrhein war zu spüren, dass viele offenbar geradezu darauf gewartet hatten, endlich mal wieder raus zu gehen, um Natur, Kunst und Handwerk hautnah zu erleben. Der Wille, etwas auch in Zeiten der Pandemie auf die Beine zu stellen, habe sich durchgesetzt, sagte der Kulturausschussvorsitzende Martin Brandts. „Das macht uns zuversichtlich für die kommende Zeit.“

Verbunden ist damit die Hoffnung, dass auch am zweiten Landpartie-Wochenende, 19. und 20. Juni, ab 11 Uhr viele Besucher kommen. Elf Ausstellungsorte sind geöffnet. Zumindest im Außenbereich ist dann auch kein Nachweis eines Corona-Tests mehr erforderlich. Viele werden den Besuch der Orte wieder mit einer Radtour verbinden. Mit dabei sind am Wochenende „A21“ in der Amsterdamerstraße, „Dahinter steckt mehr“ in der Maasstraße, Drechsler Markus Nießen und Gäste auf dem „Johanneshof“, Diana Valks-van Adrichem mit Gästen bei „Flora Design“ in den Niersauen, die „Kreativwelt“ von Nicole Hieckmann, Marloes Lammerts „Kreativ Hoch 3“, Inge Leenen, Ursula Wiesemes, die „Steinwerkstatt Lepper“, das „World House Wetten“ und Brigitte Roth auf dem „Wyckermannshof“. Neben den Ausstellungen finden tagsüber verschiedene Workshops statt, hier und da gibt es musikalische Untermalung.