Das ist zu beachten : Kanalreinigung in Issum dauert drei Monate

Issum Ab dem 21. Juni werden die Regen- und Schmutzwasserkanäle gesäubert. Die jährlichen Reinigungsarbeiten sind erforderlich, um Inkrustierungen in den Schmutzwasserkanälen und Sandeinträge zu entfernen.

Mit der diesjährigen Grundreinigung der Regen- und Schmutzwasserkanäle in Issum, Sevelen und Oermten wird am Montag, 21. Juni, begonnen. Die Arbeiten sollen nach etwa drei Monaten abgeschlossen sein. In Issum wird gestartet. Anschließend werden die Fahrzeuge der Firma Garvert in Sevelen und in Oermten eingesetzt. Auf besonderen Teilstrecken unterstützt der Bauhof der Gemeinde die Arbeiten.