Reiten : Tobias Thoenes trumpft beim Turnier in Pfalzdorf auf

Tobias Thoenes (RV Keppeln), hier mit Aida Fox im Parcours, war mit vier Siegen der erfolgreichste Teilnehmer. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Der Reiter des RV Keppeln schafft bei der von Holger Hetzel organisierten Veranstaltung vier Siege. Der ehemalige Mannschafts-Europameister Markus Merschformann gewinnt das S-Springen.

Die Anlage an der Buschstraße in Pfalzdorf war in einem exzellenten Zustand, die Springreiter waren nach der langen Pause wegen des Corona-Lockdowns hochmotiviert, und das Wetter stimmte – besser hätten die ersten beiden Turniertage bei Nationenpreisreiter und Landestrainer Holger Hetzel nicht laufen können. Und dem Organisations-Team um Hetzel war die Freude anzumerken, endlich einmal wieder eine Veranstaltung auch für Amateurreiter ausrichten zu können. „Ich bin dem Ordnungsamt der Stadt Goch, meinem Team und allen Helfern zu großem Dank verpflichtet. Ohne sie wäre so eine Veranstaltung nicht möglich“, sagte Holger Hetzel.

Am ersten Turniertag präsentierte sich besonders der für den RV von Bredow Keppeln startende Tobias Thoenes in bestechender Form. Ihm gelang ein Hattrick. Er setzte sich in den ersten drei Springpferdeprüfungen gegen die Konkurrenz durch. Die Wettbewerbe der Klasse A* und A** entschied Tobias Thoenes jeweils mit Dacantos’ Boy und der Wertnote 8,5 für sich. Bei seinem Sieg in der Prüfung L erzielte der Keppelner mit Krian Keysershof mit einer 8,8 die höchste Wertnote, die an diesem Tag vergeben wurde. Er lenkte die Stute mit der nötigen Portion an Rhythmik über die von Peter Schumacher und seiner Assistentin Julia Greve erstellten Hindernisse. Auch die Springprüfung Klasse M* ging an einen Reiter des RV von Bredow Keppeln. Rene Lamers war mit Wallach Don Lamoor (8,7) erfolgreich.

Springen der Klassen M und S standen am zweiten Tag der Turnierserie, deren zweiter Teil am gestrigen Mittwoch startete und am heutigen Donnerstag fortgesetzt wird, auf dem Programm. Und hier schaffte Tobias Thoenes seinen vierten Sieg. Er ritt in der ersten Abteilung des M*-Springens mit der von ihm selbst gezogenen Stute Aida Fox (0 Fehler/58,24 Sekunden) auf Platz eins. Die zweite Abteilung gewann Lukas Wilmsen-Himmes (RV Kranenburg) mit Fleur (0/58,54). Im Zwei-Sterne-Springen M setzte sich in Abteilung eins Tom Sanders (Dinslaken) mit Cesana (0/62,90) durch. Rainer Peter (Selm) gelang mit Chocolina (0/62,95) der Sieg in der zweiten Abteilung.