Rees : Mann (31) prallt mit Quad geben Baum

Am Samstag kam es um 20 Uhr auf der Weseler Landstraße zwischen Haldern und Rees zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Rees kam aus bisher ungeklärten Gründen auf gerader Strecke mit seinem Quad nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb anschließend in einem angrenzenden Acker liegen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, wenden sich bitte an die Polizei Emmerich unter der Telefonnummer 02822 / 7830.