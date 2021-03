Laach : Schwarzer Pkw in Laach gestohlen

Die Polizei bittet die die Bevölkerung nach einem Auto-Diebstahl um Hinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Laach Zwischen Donnerstag Nachmittag, 18. März, und Freitag Morgen entwendeten Unbekannte in Laach einen schwarzen Ford Kuga. Wie die Polizei am Montag meldete, war das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GV-ST 1995 zur Tatzeit in einer Hauseinfahrt am Weidenweg geparkt.

Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Autos machen können, werden beten, sich unter 02131 3000 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

(NGZ)