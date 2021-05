Unfall in Bienen : 41-Jähriger überschlägt sich mit Quad

Bienen Bei einem Unfall am Freitag ist ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Der Reeser kam in Bienen mit seinem Quad von der Straße ab und überschlug sich.

(RP) Wie die Polizei erst am Montag berichtete, ereignete sich bereits am Freitag in Bienen ein Unfall, bei dem ein 41-Jähriger schwer verletzt wurde. Laut Polizei war der Reeser gegen 16.30 Uhr mit einem Quad auf der Millinger Straße in Richtung Millingen unterwegs. In einer Linkskurve kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Grünstreifen. Er steuerte das Quad über einen danebenliegenden Radweg und in ein Feld, wo sich das Fahrzeug letztlich überschlug. Dabei verletzte sich der 41-Jährige schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, er wurde stationär aufgenommen. Das beschädigte Quad musste abgeschleppt werden.