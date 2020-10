Angebote für Bürger in Issum : Bücherschrank auf dem Platz An de Pomp bietet viel Lektüre

Issum 180 Bücher haben Platz in dem neuen, öffentlichen Möbelstück. Die Idee brachte die Issumer SPD ein, die CDU holte das Energieunternehmen Innogy-Westenergie mit ins Boot.

Er steht in Issum in unmittelbarer Nähe des Rathauses auf dem Platz An de Pomp. Vorangegangen war das Engagement der örtlichen Politik. Den Anfang machte der Antrag der SPD für einen Bücherschrank. Die CDU verfolgte die Idee weiter und holte das Energieunternehmen mit ins Boot. Ein Beispiel also für die parteiübergreifende Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde Issum.