Baustellen in Geldern : Straße Pariser Bahn wird gesperrt

Geldern Die Sperrung der Stauffenbergstraße wird in den nächsten Tagen aufgehoben. Ab kommender Woche beginnen die Arbeiten an der Brücke über die Fleuth.

Stauffenbergstraße Schneller als gedacht kann die Stauffenbergstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden – ab dem kommenden Montag, 5. Oktober. Hier wurde in den vergangenen Wochen eine Linksabbiegerspur für das neue Wohn- und Geschäftshaus an der „Alten Polizei“ gebaut. Auf dem Gelände an der Ecke B 58 und Stauffenbergstraße entstehen 30 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten.

Brückensanierung Pariser Bahn Durch den Abschluss der Arbeiten an der Stauffenbergstraße kann die Sanierung der Fleuth-Brücke an der Pariser Bahn beginnen. Während der Bauarbeiten ist die Brücke voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Straßen Geldertor, Ostwall, Issumer Tor und dann über die Stauffenbergstraße. Die Fußgänger und Radfahrer werden auf die andere Straßenseite über den Weg Am Friedhof geleitet. Die Zufahrt in die Straße An der Fleuth ist nicht von der Sperrung betroffen. Die Bauarbeiten werden einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Durchführung der Arbeiten ist witterungsabhängig. Die Fleuth-Brücke, die 1984 gebaut wurde, erhält im Zuge der jetzigen Arbeiten eine neue Abdichtung und einen neuen Fahrbahnbelag. Die Fugen der Kappen müssen erneuert werden, der Unterbau und das Widerlager werden instand gesetzt. Das Brückengeländer wird gereinigt und gestrichen. Die Schutzplanken werden ersatzlos abgebaut. Ausgeführt wird die Arbeit von der Firma Johann Stratmans, die Baukosten betragen knapp 120.000 Euro. Bei Fragen zu den Bauarbeiten steht Jeanette Scholten von der Stadt Geldern als Ansprechpartnerin zur Verfügung, Telefon 02831 398323 oder per E-Mail an jeanette.scholten@geldern.de.