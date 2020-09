Kultur im Gelderland : Issumerin fühlt Dichterfürst Goethe auf den Zahn

Gaßdorf Auf 104 Zeilen erfährt der Leser im neuen Buch einiges aus dem Leben des großen Lyrikers. Es geht den beiden Autoren nicht nur um reine Wissensvermittlung, es soll auch, ganz simpel, Lust aufs Lesen machen.

Wer in Deutschland lebt und zur Schule geht, der kommt an ihm nicht vorbei: Johann Wolfgang von Goethe. Das Buch „Goethe für Klugscheißer“ will die Ecken des Dichterfürsten-Lebens beleuchten, die sonst eher unbeachtet sind. Auf 104 Seiten erfährt der Leser allerhand Privates. Umgesetzt und zusammengetragen haben Dagmar Gaßdorf und Bertold Heizmann das Ganze.

Dagmar Gaßdorf In diesem Jahr feiert die Goethe-Gesellschaft Essen ihren 100. Geburtstag. Es ist die älteste, durchgehend aktive Goethe-Gesellschaft in Deutschland, was überraschen mag, denn Goethe ist nie in Essen gewesen. Jede Gesellschaft möchte zu einem solchen Jubiläum gerne eine Festschrift machen, - wir hatten aber das Glück, außerdem dieses Buch schreiben zu dürfen. Es gab schließlich schon „Beethoven für Klugscheißer“ im Klartext-Verlag und das wird von Musikliebhabern begeistert angenommen.