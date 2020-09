Fußball : Die Pechvögel SV Walbeck und SGE Bedburg-Hau spielen um das Traumlos MSV

Kreis Kleve Bei der Vorbereitung des Niederrheinpokals ist ein Fehler passiert. Der SV Walbeck und die SGE Bedburg-Hau bestreiten deshalb erst eine Qualifikationspartie für den Wettbewerb. Der Sieger spielt dann gegen die Zebras.

Der Fußball schreibt manchmal die verrücktesten Geschichten. Der Bezirksligist SV Walbeck und der Landesligist SGE Bedburg-Hau hatten am Dienstagabend bei der Auslosung der ersten Runde des Fußball-Niederrheinpokals zunächst Pech. Doch dann erwischte zumindest eines der beiden Teams ein Traumlos. Und die ganze Geschichte dreht sich um den Drittligisten MSV Duisburg, gegen den entweder der SV Walbeck oder die SGE Bedburg-Hau jetzt ein Heimspiel bestreiten werden, für das sie sich allerdings erst noch qualifizieren müssen.

Der Grund: Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hatte bei der Vorbereitung der Auslosung festgestellt, dass 65 statt der nur vorgesehenen 64 Teilnehmer für den Wettbewerb gemeldet hatten. Der Fehler wurde gefunden. Man war irrtümlich davon ausgegangen, dass dem Kreis Kleve/Geldern ein zusätzlicher Startplatz im Niederrheinpokal eingeräumt werden könnte. Ein Irrtum. Dieser Fall wäre nur eingetreten, wenn der MSV in der vergangenen Saison in die Zweite Liga aufgestiegen wäre, was Thorsten Lieberknecht mit seiner Mannschaft bekanntlich knapp verpasst hat. „Wir hatten Probleme mit den Durchführungsbestimmungen. das war nicht klar genug formuliert“, sagte Wolfgang Jades, Vorsitzender des Fußballausschusses im FVN.