Bürgermonitor in Hückeswagen : Glashalle soll aufgeräumter werden

Hückeswagen Der Verwalter ist im Gespräch mit dem Betreiber der Postagentur und dem Wirt. Noch aber sind sie auf der Suche nach anderen Lagermöglichkeiten nicht erfolgreich. Dass in die Halle Schmutz geweht wird, liegt auch an ihren beiden Eingängen.

Die „Hückeswagener Kurmelshalle“, wie ein Leser die Glashalle unterhalb des Bürgerbüros am Bahnhofsplatz in der vorigen Woche bezeichnet hatte, ist deutlich ordentlicher. „Die Gebäudereinigungsfirma Schiwietz war sofort hier und hat alles sauber gemacht“, bestätigt Mario Richtsfeld, Geschäftsführer von Immobilien Management Richtsfeld. Der Leser hatte beklagt, dass es in der Halle unordentlich aussieht, was zum einen an der dort abgestellten Bestuhlung des Restaurants und der Paketwagen der Postagentur liegt, zum anderen aber auch an vertrockneten Blättern im zur Alten Ladestraße hin gelegenen Eingang. Das sei kein attraktives Eingangstor zur Stadt, hatte der Hückeswagener argumentiert.