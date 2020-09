Geschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet : Langer Einkaufsabend und „Herbstleuchten“ in Straelen

Beim „Herbstleuchten“ in Straelen werden auch Führungen zu den Alltagsmenschen angeboten. Foto: Gerhard Seybert

Straelen In der Blumenstadt verlängern die Geschäfte am Freitag ihre Öffnungszeiten – und haben bis 22 Uhr offen. Außerdem tauchen tausende kleine Birnen Straelen in ein besonderes Licht.

Von Paula Küppers

Straelener Herbstleuchten – unter diesem Motto will die Unternehmergemeinschaft „AusStraelen“ am Freitag, 2. Oktober, in den Abendstunden die Straelener Innenstadt erstrahlen lassen – im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Rahmen werden auch die Geschäfte ihre Öffnungszeiten bis 22 Uhr verlängern.

Die Straelener Innenstadt ist – sogar über Landesgrenzen hinweg – bei Radlern, Touristen und Einkäufern bekannt und beliebt. Um das besondere Ambiente auch am Abend erfahrbar zu machen, taucht „AusStraelen“ die Innenstadt mit Hilfe von tausenden kleinen Birnen in warmes Licht. Auch einige Hausfronten werden von Strahlern verschiedenfarbig angeleuchtet. Durch das Lichterlebnis entstehe eine einmalige Atmosphäre, welche den ganz besondere Flair der Innenstadt noch zusätzlich betone, so die Unternehmergemeinschaft.

Doch das Herbstleuchten ist nicht das einzige Event, das Straelen an diesem Abend in neuem Licht zeigt: Die „Alltagsmenschen“, ein Kunstprojekt, das nun schon seit einem Jahr das Bild der Straelener Innenstadt prägt, fotografiert und bestaunt wird, sind den meisten Einwohnern bereits bekannt. Um Besuchern und Straelenern die Figuren noch näher zu bringen, bietet das Stadtmarketing Straelen am Freitagabend Führungen an. Um 19 und 20 Uhr können Interessierte zum Büro des Kulturrings Straelen (ehemals Bordat) kommen, um sich bei einem kleinen Rundgang etwas über die „Neubürger“ erzählen zu lassen. Die Gruppengröße ist auf zehn Personen beschränkt und geltende Hygiene- und Abstandsvorschriften werden eingehalten.