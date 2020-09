Kostenpflichtiger Inhalt: Sorgen um die Sicherheit für Fußgänger : Mit Smileys Kerkens Raser bremsen

Speeddisplays wie hier in Xanten könnten ein Mittel sein, zu schnelle Autofahrer zu bändigen. Die BVK schlägt vor, sie in Kerken häufiger einzusetzen. Foto: RP/Markus Werning

Kerken Es mehren sich die Beschwerden, dass auf den Straßen in der Gemeinde an einigen Stellen zu schnell gefahren wird. Die BVK schlägt so genannte Dialogdisplays vor, RP-Leserin Bärbel Schröder fordert Tempo-30-Zonen.