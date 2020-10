Anlaufstelle in Wachtendonk : In Wachtendonk gibt es ein Ortskernmanagement

In Wachtendonk gibt es ein Ortskernmanagement

Anlaufstelle in Wachtendonk

Wachtendonk Im Büro auf der Weinstraße 3 können sich Bürger über geplante Maßnahmen informieren und beraten lassen. Eigene Ideen sind willkommen.

Der historische Ortskern von Wachtendonk soll in den nächsten Jahren attraktiver gestaltet und damit aufgewertet werden. Unter Beteiligung der Öffentlichkeit wurden daher eine Reihe von Maßnahmen erarbeitet, die in einem Integrierten Handlungskonzept für den Ortskern Wachtendonk zusammengefasst wurden. Nach der Aufnahme der Gemeinde Wachtendonk in das Städtebauförderungsprogramm sollen nun Maßnahmen nach und nach und mit Hilfe von Städtebauförderungsmitteln umgesetzt werden.