Liebfrauenschule Geldern : In den Ferien auf die Schulbank

Lea Kanders (rechts) ist Lehrerin an der Liebfrauenschule und unterrichtet in den Herbstferien Deutsch. Foto: Bistum Münster/Christian Breuer

Geldern 23 Mädchen der Gelderner Liebfrauenschule besuchen zurzeit freiwillig den Unterricht. Sie nutzen das Angebot, um Defizite aus der Corona-Zeit auszugleichen.

Schulleiterin Gabriele Halfmann freut sich, dass das Projekt in Geldern so gut angenommen wird: „Mitte September wurde die Fördermöglichkeit bekannt, dann haben die Lehrkräfte und ich überlegt, für welche Schülerinnen es infrage käme. Bevor wir auf die Eltern zugegangen sind, habe ich dann noch Lehrerinnen und Lehrer für die Ferienwoche gesucht.“ Neben zwei pensionierten Lehrern, die nun für eine Woche in den Schuldienst zurückkehren, hat sich auch Lea Kanders gemeldet, die regulär an der Liebfrauenschule unterrichtet. „Wir haben hier kleine Lerngruppen mit maximal zwölf Schülerinnen, das ist sehr entspannt und macht Spaß“, berichtet sie.