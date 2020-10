Senioren in Geldern betroffen : Stadtwerke warnen vor Betrügern

Geldern Kunden in Geldern berichten von Anrufern, die ihnen vermeintlich günstige Stromverträge verkaufen wollen. Auch Besuche an der Haustür unter dem Vorwand einer Energieberatung führen häufig zu besorgten Nachfragen.

Bei den Stadtwerken Geldern kommt es aktuell vermehrt zu Rückfragen verunsicherter Kunden. Diese erhielten Anrufe, bei denen sie in ein Gespräch verwickelt und ihnen vermeintlich günstige Stromverträge verkauft werden sollten. Auch Besuche an der Haustür unter dem Vorwand, eine Energieberatung durchführen zu wollen, sind ein häufiger Grund für Nachfragen im Gelderner Kundencenter. Roger Bruns, Pressesprecher der Stadtwerke Geldern: „Offensichtlich wird dabei suggeriert, dass es sich um ein Angebot der Stadtwerke Geldern handelt. Dies ist nicht der Fall, es handelt sich weder am Telefon noch an der Haustür um Mitarbeiter der Stadtwerke“, stellt er klar.