Kinder in Straelen : Spielplatz Nettesheimstraße wird immer voller

Freuen sich über das neue Spielhaus (v.l.): Thomas Linssen (Stadt), Ulla Jacobs mit Enkelkind, Cornelia Janßen (Spielplatzverein), Ronny Breitenfeld (Geschäftsinhaber der Tischlerei Breitenfeld) und Ariane Grawe (Regionalmanagerin der Leader-Region „Leistende Landschaft“). Foto: Janßen

Straelen An der Nettesheimstraße in Straelen entsteht ein Spielplatz, der in Zukunft inklusiv und barrierefrei von Jung und Alt genutzt werden kann.

Die Mitglieder des Vereins „Spielplatz Nettesheimstraße“ sind ihrem Ziel, einen barrierefreien, inklusiven Spielplatz für Jung und Alt zu erreichen, einen Schritt näher gekommen. „Es konnte ein Spielhaus mit Rutsche und Steg angeschafft werden“, freut sich Vorsitzende Cornelia Janßen über die Unterstützung der NRW-Förderung „Leader“ und von „Bild hilft“.

Anfang 2019 begann der gemeinnützige Verein, mit Unterstützung der Stadt Straelen, den Spielplatz an der Nettesheimstraße nach neuem Konzept umzugestalten. Geleitet wurde es von dem Gedanken: Wir Bürger von Straelen wollen für Straelen einen Spielplatz als Ort der Begegnung, einen inklusiven und barrierefreien Mehrgenerationenplatz. Der städtische Umwelt- und Klimaschutzmanager Thomas Linssen erklärte dazu: „Der Spielplatz Nettesheimstraße ist ein schönes Beispiel, wie mit Engagement der Anwohner und einem sehr guten Konzept etwas Tolles entstehen kann.“

Seit Frühjahr 2019 wurde mit Hilfe vieler Spender und Sponsoren sowie ehrenamtlicher Helfer das Konzept Schritt für Schritt umgesetzt. Inzwischen laden unter anderem Boulebahn, Erwachsenen-Kind-Schaukel, Piratenschiff, Wippe, Matschtisch und Reckstangen zum Spiel ein, und der Spielplatz hat regen Zulauf. Nun ist das Spielhaus hinzugekommen, ein Spielelement, deren Anschaffung durch die NRW-Förderung „Leader“ und weiterer Sponsoren möglich wurde. Ariane Grawe, Regionalmanagerin der Leader-Region „Leistende Landschaft“, begründet die Förderbewilligung: „Wir waren von der Projektidee von Anfang an begeistert. Der inklusive Spiel- und Mehrgenerationenplatz fördert das Zusammenleben der Generationen, da er von Jung und Alt genutzt werden kann. Außerdem wird durch das einzigartige Konzept ein ehemaliger Spielplatz zu neuem Leben erweckt, es erhält das Dorfleben und trägt somit zur Dorfentwicklung bei.“

Im Rahmen der Förderung soll bis Ende Oktober durch die Tischlerei Breitenfeld noch eine Sitzecke mit unterfahrbarem Spieltisch eingerichtet werden. Außerdem werden ein Sandaufzug, ein Kletternetz und zwei Fernrohre am Piratenschiff angebracht sowie zwei Spieltafeln aufgebaut. Auf einer Hinweistafel möchte sich der Verein bei allen Spendern und Sponsoren bedanken.

(RP)