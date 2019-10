Karnevalsauftakt : Proklamation in Veert: Wer wird die neue Tollität?

Für Prinz Andreas I. wird ein Nachfolger gesucht. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Veert Die Veerter Jecken können es gar nicht mehr abwarten, den Start in die Närrische Session 2019/ 2020. Am Samstag, 9. November, um 19.11 Uhr startet die Prinzenkür in der Vereinsgaststätte „Alt Veert“.

Wer wird die Nachfolge von Prinz Andreas I. (Willems) und seiner Steampunk-Garde antreten? Wird es ein Prinz oder eine Prinzessin? Im Laufe des Abends wird das Geheimnis gelüftet. Klar, dass der VVK rund um die Proklamation auch wieder ein buntes Programm anbietet. Insbesondere auf die tolle Tanzgarden darf man sich freuen und die lustigen Moderationen von Johannes Kubon und Nadine Kersten.