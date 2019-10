Zirkusprojekt ist gesichert : Nach Einbruch: Viele Spenden für Veerter Martinigrundschule

Veert Diebe hatten das Geld eines Sponsorenlaufes aus der Martinischule in Veert gestohlen. Das Zirkusprojekt, das damit finanziert werden sollte, kann nun aber doch stattfinden.

(RP) Der Schreck saß tief: Nachdem 173 Kinder mit großer Begeisterung am „Sponsorenlauf“ der Sankt-Martinischule teilgenommen hatten, drangen Diebe in die Grundschule ein und stahlen neben technischen Geräten auch die gesamte Einnahme. Nun die unverhofft schnelle Wende: Einer Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität folgte auch finanzielle Hilfe. Das Zirkusprojekt kann nun doch stattfinden. Daniela Claßen, kommissarische Leiterin der Schule: „Ich freue mich nicht nur für die Kinder, sondern auch für Eltern, Großeltern und die vielen Helfer, die sich für den Lauf eingesetzt hatten. Nach der Veröffentlichung des Diebstahls meldeten sich nicht nur die Sponsoren, sondern auch viele Privatpersonen bei uns, um uns zu unterstützen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich“, so Daniela Claßen. Dennoch müsse die Schulgemeinschaft das Geschehene erst einmal verdauen. Nicht zuletzt die Hilfe für Schulkinder in Uganda, die der Lauf erbringen sollte, schien gefährdet. „Das lag den Kindern sehr am Herzen. Einige wollten sogar ihr Sparschwein plündern. Aber jetzt können wir die Hilfe und das Zirkusprojekt doch umsetzen. Der Schaden wurde annähernd wieder ausgeglichen“, so Daniela Claßen.