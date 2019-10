Veranstaltungen im Altbierdorf : Das kleine große Glück in Issum

Issum Großen Beifall gab es für Christian Behrens und Musiker in Issum. Wer seinen Auftritt mit einer Ode an das Radfahren auf der alten B 60 beginnt, kann nur gewinnen. Behrens hat das Publikum im gut gefüllten Café Hygge schnell im Griff.

Seit 24 Jahren tritt er mit seinem Programm „Kleine Welten“ in Hanns-Dieter-Hüschs Familienkneipe, dem „Kleinen Reichstag“ auf. Jetzt gastierte er in Issum. Musikalisch unterstützt wurde er von Volker Vienken (Gitarre und Saxofon), Volker Streck (Gitarre) und Wilfried Schönherr (Keyboard). Letztere beide dürften vielen durch ihre Tätigkeit in der Realschule An der Fleuth bekannt sein. Eingeläutet wurde der Abend mit einem herzhaften, herbstlichen Gericht. Wahlweise gab es einen kräftigen Sauerkrautauflauf mit Kassler oder einen pikanten Wirsingeintopf mit Paprika und Hackfleisch. So gestärkt ließ das Publikum es Behrens auch durchgehen, seinen Auftritt scherzend anzukündigen mit: „Wir spielen einfach alles, was wir können – viel Spaß in den nächsten viereinhalb Stunden!“ Auch wenn es dann doch eine zeitliche Punktlandung von einem zweistündigen Konzert gab, deckten Behrens und Band eine breite Palette ab: Lyrik und Wortspiele, fröhliche wie nachdenkliche Lieder und immer wieder die einfach nur schönen Fotos, die Behrens scheinbar mit dem Herzen am Niederrhein aufgenommen hat. Behrens, aufmerksamer Beobachter des Alltäglichen, weidet sich genüsslich an Plattitüden der Werbebeilagen, wundert sich über Trendobst und Terrormixer, um im nächsten Augenblick ein romantisches Liebeslied durch Silbendreher ins Absurde zu führen. Dabei bleibt er immer herzlich-menschlich, ob mit einem charmanten Ständchen für die abendlichen Geburtstagskinder oder beim ausgelassenen Mitsing-Kneipenschlager über ein stark angeheitertes Kohleschippen. Am Freitag, 25. Oktober, gibt es ab 19 Uhr im Restaurant „Zum Juchmeshof“ in Sevelen einen weiteren Auftritt. Restkarten sind noch im Bürgerbüro der Gemeinde Issum sowie bei Schönell in Sevelen für 24 Euro (inklusive Essen) erhältlich.