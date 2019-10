Robert-Jungk-Gesamtschule Kerken : Kniffelige Matheaufgabe gelöst

Die Wettbewerbsteilnehmer freuten sich über ihren Erfolg und nahmen Aufstellung für ein Foto. Foto: Schule

Aldekerk Die Robert-Jungk-Gesamtschule hat mit 19 Schülern aus den Jahrgangstufen 5, 8 und 9 am bundesweiten Pangea-Mathematikwettbewerb teilgenommen. Ziel des anspruchsvollen Wettbewerbs ist es, die jungen Menschen durch geschickte Aufgabenstellungen für mathematische Problemstellungen zu begeistern und ihnen so die Freude am Knobeln und Grübeln, an der Logik und der Rechenkunst zu vermitteln.

