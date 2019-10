Treffen der ARG : Bericht aus Indien

Straelen Beim Oktober-Treff der Alten- und Rentner-Gemeinschaft (ARG) versammelten sich mehr als 60 ältere Gemeindemitglieder und freuten sich über den Gast Kaplan Francis Suneesh aus Kerala/ Indien, der seit 2018 in ­Straelen wirkt.

Zu Beginn trug er zur Einstimmung Texte und Fürbitten zum Erntedank und zur weltweiten Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung vor. Nach der Kaffeetafel, die vom ARG-Team herbstlich dekoriert war, erzählte Kaplan Francis – anhand von Bildern und Videos – über den Beginn des Christentums in Indien durch den Apostel Thomas (etwa um 52 n. Chr.). Er berichtete über das kirchliche Gemeindeleben an den Festen des Kirchenjahres und die Aktivitäten der verschiedenen Gruppen in der Gemeinde, in der er einige Jahre als Pfarrer tätig war, bevor er nach Deutschland kam. Es erstaunte die Zuhörer, dass die christlichen Gemeinden dort, obwohl in der Minderheit, so eindrucksvoll ihre Glaubenstraditionen praktizieren. Francis betonte, dass er sich in Straelen sehr angenommen fühlt. Auch die Anwesenden bekundeten offen, dass sie ihn wegen seiner offenen Frohnatur sehr sympathisch finden. Zum Abschied erhielten die Besucher eine kleine Obstschale als Geschenk.