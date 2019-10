Herbst- und Kartoffelmarkt : Pont sucht die schwerste Kartoffel

Auch wenn das Angebot in Pont von A wie Apfel bis Z wie Zierkürbis reicht: Die Kartoffel steht am Sonntag im Mittelpunkt der Veranstaltung. Foto: Christian Breuer

Rund 40 Stände werden am Sonntag für den Herbst- und Kartoffelmarkt aufgebaut. Die Spargelprinzessin ehrt die Gewinner.

Keine Angst vor den Herbstferien hat der Heimat- und Förderverein Pont: Am Sonntag, 20. Oktober, feiert Pont bereits zum 23. Mal den Herbst- und Kartoffelmarkt. Von 10 bis 17 Uhr locken rund 40 Stände ins Ortszentrum. Das Erfolgsrezept hat sich in all den Jahren nicht geändert: Ponter Geschäfte und Gewerbetreibende unterbreiten ihr Angebot, und die Vereine machen klar, wer sie sind und was sie tun – und laden dabei dazu ein, mitzumachen.

Für den Verein haben Ulrike Kisters-Ingendae und Hildegard Nass die Organisationsarbeit übernommen. „Es gilt wieder: Von A bis Z ist alles dabei, vom Apfel bis zum Zierkürbis. Im Mittelpunkt stehen wieder die schmackhaften Knollen und die leckeren Gerichte, die man daraus zaubern kann. Da dürfen auch die herzhaften Reibekuchen nicht fehlen“, so Hildegard Nass. Etwas exotischer könnte es werden, wenn sich „Roots Kitchen und Bar“ erstmals am Kartoffelmarkt beteiligt. Auch das Restaurant „All Arco“ hat durchgehend geöffnet und bietet eine kleine Extrakarte an.Die Landfrauen laden wieder zu ihrem Café ins Bürgerhaus ein. Der Musikverein zeigt, dass er nicht nur an den Instrumenten einiges kann, sondern auch Leckeres aus dem Backofen zaubert. Besonders gefragt sind immer auch die Schälmesser und die Küchenhandtücher, die der Kirchenchor Pont anbietet. Der Kindergarten wiederholt nach dem Erfolg aus dem Vorjahr seinen Büchertrödel. Und auch die Justizvollzugsanstalt gehört zur Ponter Gemeinschaft. Sie wird Holzarbeiten anbieten.

Info Mit „de Geldersche“ entspannt nach Pont Service Auch ohne Auto gelangen Besucher des Kartoffelmarktes am Sonntag, 20. Oktober, nach Pont. Möglich wird dies durch die Stadtlinie 9 „de Geldersche“ und einen Sonderfahrplan. Der Bus startet um 10.49 Uhr am Gelderner Busbahnhof zu seiner ersten Tour. Heinz-Theo Angenvoort vom Gelderner Verkehrsbetrieb: „Der Bus bedient auch die üblichen Haltestellen.“ Haltestelle Für den Ein- und Ausstieg in Pont wird eine Haltestelle am Ponter Marktplatz eingerichtet. Tarif Es gilt die VRR-Preisstufe A1. Ein Einzelticket kostet daher 2,80 Euro. Für Fahrten auf der üblichen Strecke des Stadtbusses werden 1,70 Euro je Fahrt fällig. Umsteiger von anderen Linien nutzen den Stadtbus ohne zusätzliche Kosten.