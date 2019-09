GKG Narrenschiff Straelen : Karten für Prinzenproklamation sichern

Straelen Der Karneval in Straelen steht wieder in den Startlöchern. Am 9. September startet der Vorverkauf

Nach der Sommerpause steht der Karneval in Straelen wieder in den Startlöchern. Am 9. September startet der Vorverkauf für die Prinzenproklamation. Der amtierende Prinz Hanjo I. und seine „Garde in Grün“ fiebern den letzten Auftritten der Amtszeit entgegen, parallel wartet der designierte Prinz Karneval voller Spannung auf seine Proklamation am Samstag, 16. November, in der Bofrost-Halle in Straelen. Nachdem in den vergangenen Jahren amüsante Theaterstücke die Prinzen und ihre Garden auf die Bühne geleitet haben, wird es einige Änderungen im Programm geben. Ein gestraffter Zeitplan und viele karnevalistische Highlights werden zu sehen sein. „Wir wollen den neuen Prinzen früh am Abend proklamieren, so das es einfach mehr Zeit gibt mit dem Prinzen und seiner Garde zu feiern“, so Stefan Terheggen, Pressesprecher der GKG Narrenschiff. Unterstützung erhalten die Straelener an diesem Abend von Dave Davis, besser bekannt als Hausmeister Motombo. Dieser wird mit seinem Karnevalsprogramm für Stimmung sorgen. Musikalisch kommen mit der „Kölsch Fraktion“ sowie den niederländischen Stimmungskanonen von „Hoondervel“ sicherlich alle Besucher auf ihre Kosten.