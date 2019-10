Claro Mobil in Issum : Erfolgreich mit Krankenfahrten

Issum Bürgermeister Clemens Brüx und Wirtschaftsförderer Franz-Josef Hüls waren zu Gast bei Roberto Spinozzi vom privaten Krankenfahrten-Unternehmen Claro Mobil mit Sitz in Wesel und an der Lindenau in Issum.

Das Unternehmen betreibt von Wesel und seit einem Jahr von Issum aus einen Krankenfahrdienst für betreuungsbedürftige Personen, die sitzend oder liegend befördert werden müssen. Die Firma beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter, davon 30 in Issum. Von den beiden Standorten gibt es Fahrten zu Krankenhäusern, Dialysezentren, Ärzte und Seniorenheime in den Kreisen Wesel und Kleve. Durch das ausgebildete Fachpersonal werden unter anderem Dialysefahrten, Arztfahrten, Fahrten zu Strahlentherapie, Chemotherapie, Rehabilitation, Entlassungen oder Einweisungen in Krankenhäuser, Fernfahrten, Privatfahrten, Konsilfahrten und Auslandsfahrten durchgeführt. Der Fuhrpark ist mittlerweile allein in Issum auf 14 Fahrzeuge gewachsen. Vor dem Einsatz sind kostenintensive Umbaumaßnahmen notwendig, um sie den entsprechenden Anforderungen gerecht werden zu lassen. Der Weseler Standort bedient die Kunden rechts des Rheines, die Issumer Niederlassung den linksrheinischen Raum. Issum hat sich als idealer Standort angeboten. Die gestiegenen Anfragen der Krankenhäuser in Kamp-Lintfort, Moers, Geldern und Kevelaer trugen zu der guten Entwicklung der Firma bei. Die Zufriedenheitsbefragungen korrelieren mit der guten Nachfrage. Für die Akzeptanz ihrer Dienstleistung als Vertragspartner aller Krankenkassen sind die geschulte Mitarbeiterschaft sowie die zeitgenaue Dienstleistung wichtig. Die Kunden werden je nach Notwendigkeit mit einem Tragestuhl oder einer Rolltrage in jede Etage begleitet und während der gesamten Beförderung von den Mitarbeitern freundlich unterstützt. Schon jetzt beschäftigt sich Spinozzi mit Erweiterungsabsichten am Issumer Standort, da die Entwicklung der Nachfrage sehr positiv ist und die derzeitigen Räumlichkeiten zu eng werden. Nähere Informationen unter: www.claro-mobil.de.