Aktion im Altbierdorf : Mission Schnitzelessen für die neue Cafeteria des TV Issum

Issum Um Geld für die neue Cafeteria in der Issumer Sporthalle zu sammeln, wurden leckere Schnitzel aufgetischt. Der Abend war schnell ausgebucht.

Um das Essen getränketechnisch zu begleiten, hatten Diebels und Krombacher je ein Fässchen dazu gelegt. Christian Balke zauberte in der Küche gigantische Portionen, ließen die TVler vernehmen. Eine der Schnitzelvariationen hatte er sogar nach dem TV Issum getauft. Der Abend war im Vorfeld bereits in Windeseile ausgebucht. So gingen knapp 80 Essen über die Theke und der Erlös dazu direkt in die Spendenaktion.

Auch die Volksbank an der Niers unterstützte großzügig und legte pro Essen einen Zehner dazu. Für den TV Issum eine prima Sache, rückt die magische 10.000-Euro-Grenze des Niersfunding-Projektes jetzt in greifbare Nähe. Die Mitglieder des TV Issum bedanken sich bei Christian Balke und seinem tollen Team für die riesige Unterstützung und den schönen, geselligen Abend. Wieder einmal habe das Esszimmer im Hygge bewiesen, dass es ein toller Ort und eine echte Bereicherung für Issum ist. An dieser Stelle sagen die Mitglieder des TV auch ein ganz großes Dankeschön an Christian „Susi“ Schön, der seitens des TV die ganze Aktion organisiert und an dem Abend gemeinsam mit Tochter Pia fleißig gekellnert hat. Nicht zuletzt ihm werden alle TV‘ler zu danken haben, wenn denn Anfang 2022 die neue Küchenzeile realisiert werden kann. Am 13. Dezember endet die Aktion. Spendenwillige klicken auf die Internetseite vom Niersfunding der Volksbank an der Niers.